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مراسل العالم: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية في سماء حمص

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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