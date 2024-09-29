الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية:غارات العدو في الساعة الاخيرة استهدفت بلدات عبا والطيري والمجادل وزوطر الغربية وقعقعية الجسر

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

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