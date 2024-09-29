بافل طالباني يعزي باستشهاد السيد نصر الله 

العالم - العراق

وقال طالباني في بيان إنه "بمزيد من الأسى والألم تلقينا نبأ استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني".

وأضاف، أنه "في الوقت الذي نعزي فيه عائلة الشهيد والشعب اللبناني والمسلمين ورفاق الشهيد على هذا المصاب الكبير، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى لعب دوره القانوني والإنساني لوقف هذا النزيف والاعتداءات على فلسطين ولبنان والمنطقة".

وتابع، "و اذ نشجب هذه الأعمال والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين واغتيال القادة، ندعو جميع الأطراف إلى التزام أعلى درجات ضبط النفس؛ لتجنب حرب شاملة ".