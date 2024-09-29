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المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: من اغتال السيد حسن نصر الله يريد اغتيال لبنان والحل هو بحماية لبنان والتضحية من اجله

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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