الاحتلال يستهدف مسعفين يرتكب مجزرة بتدميرمنزل على رؤوس قاطنية في البقاع

العالم - لبنان

كثف الاحتلال الاسرائيلي ومنذ ساعات الصباح الأولى من غاراته على مختلف المناطق والقرى جنوب وشرق لبنان مستهدفاً مراكز صحية ومرتكباً المجازر وموقعاً أعداداً من الشهداء والجرحى، وذلك بالتوازي مع فرضه حصاراً عسكرياً على لبنان وتوجيهه انذاراً لسكان البقاع والضاحية الجنوبية وجنوب لبنان بالإخلاء حتى إشعار آخر.

واستشهد أربعة أشخاص من الدفاع المدني اللبناني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للدفاع المدني في بلدة طيردبا بقضاء صور في الجنوب، كما استشهد وجرح عدد من الأشخاص بغارة جوية استهدفت مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية في حومين الفوقا في النبطية ما ادى الى اصابة مسعين اثناء انتشالهم جثامين شهداء قضوا في غارة سابقة عند مدخل مدينة الخيام.

وفي بلدة العين شمالي بعلبك، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة بحق عائلة مؤلفة من أحد عشر شخصاً مدمراً منزلهم على رؤوسهم. كذلك استشهدت عائلة من خمسة أفراد بغارة للاحتلال على بنت جبيل الجنوبية وأحصي سقوط عدد من الشهداء والجرحى في غارة للاحتلال استهدفت بلدة جبشيت جنوب لبنان. ويشن طيران الاحتلال منذ الصباح الباكر سلسلة غارات طالت بلدات النبي عثمان واللبوة والعين وشعت ومدينة الهرمل بالإضافة إلى العديد من قرى البقاع الشمالي والعديد من القرى والبلدات الجنوبية.

وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن سقوط أكثر من سبعمئة وثمانين وثلاثين شهيداً وإصابة أكثر من ألفين وثلاثمئة آحرين في حصيلة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ يوم الإثنين الماضي مشيرة إلى أنه ما زال هناك ضحايا تحت الركام ومفقودون وأشلاء.