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اعلام الاحتلال:اغلاق الاجواء في "اسرائيل" حتى نهاية اكتوبر والغاء كل الرحلات من اوروبا واليها

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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