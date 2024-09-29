الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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لجان المقاومة في الذكرى الـ 25 لانطلاقتها: السيد حسن نصر الله هو اول من وقف بجانبنا وقدم الينا الدعم والاسناد بالمال والسلاح والخبرات والتدريب

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

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