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مصادر لبنانية:الاحتلال ارتكب مجزرة في بلدة زبود البقاعية راح ضحيتها 15 مواطنا معظمهم من الاطفال والنساء

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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