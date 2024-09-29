الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :