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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن استشهاد القائد علي كركي خلال العدوان الإسرائيلي على الضاحية

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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