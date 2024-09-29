الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني: سنبقى الى جانب حزب الله حتى تحرير القدس

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :