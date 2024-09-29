المقاومة الاسلامية تعلن استشهاد علي كركي “أبو الفضل”.. فمن هو؟

العالم - لبنان

وجاء بيان صادر عن حزب الله:‏ "بكل فخر واعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الى أهل المقاومة والشهداء، القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل)، الذي أستشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك برفقة حسين عصرنا وأكبر شهدائنا وأعظم قادتنا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويا له من شرف عظيم، ويا لها من شهادة مباركة قل نظيرها".

واضاف البيان "لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز 2006، وكان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة".

وتقدم البيان بـ "العزاء لمولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ولسماحة القائد الامام الخامنئي ومن جميع المجاهدين وعوائل المجاهدين والشهداء بشهادة هذا القائد الكبير، ونتوجه خصوصاً لعائلته الشريفة بالعزاء وأن يمنّ عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والأخرة.

هذا وينحدر علي كركي من قرية عين بوسوار التابعة لقضاء النبطية في جنوب لبنان، وتخرج من الجامعة في لبنان قبل أن يلتحق بحزب الله.

بدأ كركي مسيرته في صفوف الحزب أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، ومن حينها ترقى في الرتب، وكان له دور بارز في عدد من العمليات العسكرية، أبرزها خلال حرب يوليو/تموز 2006.

ويشغل كركي أيضا منصب عضو المجلس الجهادي في حزب الله، وقائد الجبهة الجنوبية للحزب، وحاول الكيان الإسرائيلي اغتياله في فبراير/شباط 2024 في بلدة النبطية، لكن السيارة التي تم استهدفها كانت مموهة ولم يكن فيها. وساهم كركي في تنسيق العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.