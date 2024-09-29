الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران العدو الاسرائيلي يشن غارات على بلدات النهري وكفر وزيد وجب جنين في البقاع

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :