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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بريف دمشق الغربي

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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