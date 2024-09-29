الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
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حزب الله يزف العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة بغارة صهيونية غادرة على منطقة الشياح

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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