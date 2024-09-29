شخصيات لبنانية تنعى السيدحسن نصرالله

العالم – باختصار
سعد الحريري: إغتيال نصرالله عمل جبان ومدان.
وليد جنبلاط: السيد نصرالله ورفاقه انضموا إلى القافلة الطويلة للشهداء على طريق فلسطين.
نبيه بري: السيد نصرالله انتماء الشرف وولاء العز والفخر والمجد.
الرئيس السابق ميشال عون: فقد لبنان قائدا مميزا وصادقا .
طلال أرسلان: رحل رمز المقاومة في العصر الحديث تاركا خلفه مدرسة من العز والكرامة والمقاومة.
سليمان فرنجية: رحل الرمز وولدت الأسطورة وتستمر المقاومة.
جبران باسيل: الخسارة كبيرة علينا جميعا وأكبر بكثير في قلبنا.
إميل لحود: خسرناك يا سيد على هذه الأرض ولكن كسبناك نجما ساطعا في تاريخ المقاومين.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان: ما أعظم الخاتمة التي يكون ختامها أعظم الحسنى.
أسامة سعد: شهادة السيد نصرالله هي فاتحة مرحلة جديدة من الصراع مع العدو ومن الفعل المقاوم.
وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف: نودعك أيها الوعد الصادق وسنستمر.
الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان: سيبقى سيد المقاومة في القلوب والأذهان.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ننعى إلى الأمة استشهاد قائد فذ قضى في ملحمة كربلائية جديدة.
الحزب الشيوعي اللبناني: دماء الشهداء المقاومين لن تذهب وسترتد على الصهاينة.
حركة التوحيد الإسلامي: لنا في إرثه ونهجه عزاء ولنا في وصاياه وكلماته ضياء.
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