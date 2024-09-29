شخصيات لبنانية تنعى السيدحسن نصرالله

العالم – باختصار

سعد الحريري: إغتيال نصرالله عمل جبان ومدان.

وليد جنبلاط: السيد نصرالله ورفاقه انضموا إلى القافلة الطويلة للشهداء على طريق فلسطين.

نبيه بري: السيد نصرالله انتماء الشرف وولاء العز والفخر والمجد.

الرئيس السابق ميشال عون: فقد لبنان قائدا مميزا وصادقا .

طلال أرسلان: رحل رمز المقاومة في العصر الحديث تاركا خلفه مدرسة من العز والكرامة والمقاومة.

سليمان فرنجية: رحل الرمز وولدت الأسطورة وتستمر المقاومة.

جبران باسيل: الخسارة كبيرة علينا جميعا وأكبر بكثير في قلبنا.

إميل لحود: خسرناك يا سيد على هذه الأرض ولكن كسبناك نجما ساطعا في تاريخ المقاومين.

المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان: ما أعظم الخاتمة التي يكون ختامها أعظم الحسنى.

أسامة سعد: شهادة السيد نصرالله هي فاتحة مرحلة جديدة من الصراع مع العدو ومن الفعل المقاوم.

وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف: نودعك أيها الوعد الصادق وسنستمر.

الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان: سيبقى سيد المقاومة في القلوب والأذهان.

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ننعى إلى الأمة استشهاد قائد فذ قضى في ملحمة كربلائية جديدة.

الحزب الشيوعي اللبناني: دماء الشهداء المقاومين لن تذهب وسترتد على الصهاينة.

حركة التوحيد الإسلامي: لنا في إرثه ونهجه عزاء ولنا في وصاياه وكلماته ضياء.

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