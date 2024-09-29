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الرئيس الأسد برسالة للمقاومة في لبنان: لقد أظهرتم على مدى عقود مضت من الصلابة والعزيمة ما جعلكم أقوى من كل مصيبة مهما عظمت

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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