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طيران العدو الاسرائيلي يشن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني ومدينة بعلبك والبقاع

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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