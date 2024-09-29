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الحزن الشديد يعم غزة على ارتقاء الشهيد السيدحسن نصرالله + فيديو

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

خان يونس (العالم) 2024.09.29 – أكد مراسل قناة العالم الإخبارية أن الحزن الشديد والكبير جدا يعم قطاع غزة على ارتقاء الشهيد السيدحسن نصرالله الذي قد وقف دوما بجانب الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية، مشدداً على أن انشغال جيش الاحتلال بجبهة لبنان لم تمنعه أيضاً من ارتكاب المجازر في مختلف مناطق القطاع.

العالممراسلون

وفي اتصال مباشر في الساعة 14:03 بتوقيت مكة المكرمة أكد الزميل محمد أبوعبيد أن الحزن الشديد والكبير جدا يعم قطاع غزة على ارتقاء الشهيد السيدحسن نصرالله، مشددا على أن سماحة السيدحسن نصرالله قد وقف بجانب الفلسطينيين وبجانب المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الغارات العنيفة التي تنفذها الطائرات والمدفعية والآليات الإسرائيلية لم تتوقف بحق المباني ومراكز ومدارس الإيواء ومراكز النزوح التي تتواجد بها الآلاف من المواطنين والنازحين وذلك في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

ونوه مراسنا بارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 41,559 شهيد وأكثر من 96,000 إصابة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما الاعداد متزايدة، وأوضح: قبل لحظات استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة إيواء في شمال القطاع في حي السلاطين في بيت لاهيا، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد أنه: حتى اللحظة لا توجد إحصائية لهذه الأعداد بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى هذا المكان بسبب خطورة الموقف، وتحاول سيارات الإسعاف نقل الشهداء والإصابات جراء هذه المجزرة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه لم يخفض الانشغال من قبل الجيش الإسرائيلي في الجبهة اللبنانية من مواصلة عملياته وقصفه وارتكابه المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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