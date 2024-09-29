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ميقاتي: عملية النزوح الأخيرة قد تكون "الأكبر" في لبنان

ميقاتي: عملية النزوح الأخيرة قد تكون
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن عدد النازحين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في لبنان قد يكون وصل إلى مليون شخص، معتبرا أن عملية النزوح هذه ربما هي الأكبر في البلاد.

العالم - لبنان

وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي “هناك 778 مركز إيواء، يضمون حتى الآن 118 ألف شخص” لكن “المقدر أن عدد النازحين أكبر بكثير من هذا العدد وقد يصل لحد المليون شخص” نزحوا في الأيام الأخيرة من جنوب البلاد وشرقها ومن الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف ميقاتي “العدد كبير جدا، قد يصل إلى مليون لبناني تحركوا من مكان إلى مكان خلال أيام، قد تكون هذه أكبر عملية نزوح حصلت في المنطقة ولبنان وفي التاريخ”، في بلد يقدّر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع نزوح نحو 118 ألف شخص جراء القصف.

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