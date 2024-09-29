الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات معسكر ألياتكيم وأصبنا الأهداف بدقة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :