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القائد الأسبق لفيلق القدس أحمد وحيدي: تم تعيين كافة القيادات العسكرية لحزب الله محل الذين استشهدوا وهناك الكثير ممن يمكن أن يحل محل الشهيد حسن نصر الله

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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