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حزب الله يعلن قصف تجمعا لجنود الاحتلال في شتولا بأسلحة صاروخية

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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