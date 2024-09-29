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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يندد بالعدوان على الحديدة اليمنية مؤكدا أن جرائم الإحتلال ما كانت تكون لولا الدعم الأميركي محذرا من تبعات استمرار هذه الجرائم

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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