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بالفيديو.. حزب الله يدك مواقع الاحتلال في السماقة وشتولا

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قصفت المقاومة الاسلامية في لبنان موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً لجنود الاحتلال في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

العالم - لبنان

واصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا جاء فيه، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 29-09-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أصدر الحزب بيانا اخر اعلن فيه قصف تجمع لجنود العدو في مستعمرة شتولا، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 29-09-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

وأفادت مصادر عبرية أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت نحو مدينة عكا. كما سقطت صواريخ في شتولا بالجليل الغربي.
واقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

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