مراسل العالم يشرح تفاصيل الغارات على الحديدة + فيديو

العالم – مراسلون

وفي حديث مباشر أوضح الزميل زياد الحسني أنه قد: شنت على محافظة الحديدة ما يقارب 10 غارات جوية 4 منها على ميناء رأس عيسى النفطي، وأيضا هناك غارة على ميناء الحديدة.. خزانات ميناء الحديدة، بالإضافة إلى 4 غارات على محطة الكهرباء في محافظة الحديدة.

وشدد على أن هذه المحاولات من قبل الكيان الصهيوني إنما تعد عبثية لإثناء اليمنيين عن مواقفهم، مؤكداً: بإذن الله ستتصدى القوات اليمنية لهم، هناك إجماع من قبل أبناء محافظة الحديدو تفويض للقوات المسلحة بالرد على الكيان الصهيوني.

وقال: الكيان الصهيوني هو مهزوم منذ اللحظة الأولى لاغتصابه للأراضي المحتلة الفلسطينية، ولن يكسر إرادة اليمنيين سواء بهذه الغارات أو السابقة، فالشعب اليمني منذ أكثر من 10 سنوات وهو يتعرض لهذه الإبادة وهذا القصف، وذلك لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ولم يتخل عن القضية الفلسطينية مهما كان الثمن.

وأضاف أن الكيان الصهيوني يحاول بهذه الغارات إثناء اليمنيين عن هذه المواقف وكسر إرادتهم، وقال: لكن بإذن الله لن يؤثر على اليمنيين والشعب اليمني، وكل أبناء محافظة الحديدة خرجوا لهم في هذه الساحة ليتفرجوا على الغارات وكأنهم لا يشعرون بأي خوف تجاه هذه الغارات رغم محاولات التحليق مجددا في سماء محافظة الحديدة.

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