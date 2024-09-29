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الرئيس بزشكيان: يجب أن لا يترك المجاهدون في لبنان وحدهم ليواصل الكيان الصهيوني جرائمه ويعتدي على دول محور المقاومة واحدة تلو الاخرى

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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