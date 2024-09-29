عبد السلام: إرادة الشعب اليمني أقوى من الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية

العالم - اليمن

وقال عبد السلام في تدوينه له على منصة "اكس" : "عدوان إسرائيلي جديد على منشآت مدنية في الحديدة في محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة".

وأكد أن العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً مدان ومستنكر ومرفوض ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني، وهي إرادة أقوى من هذه الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية ضد شعوب المنطقة.

ولفت إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي على اليمن يكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة، وهو ما يؤكد عليه الشعب اليمني في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان.

وكان العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً شن عصر اليوم، سلسلة غارات على منشآن وأعيان مدنية في مدينة الحديدة.