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الاعلام العبري: اعتراض طائرة مسيرة قرب إيلات في البحر الأحمر دون تفعيل صافرات الانذار

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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