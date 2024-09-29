الشعب الايراني يخرج لنعي الشهيد نصر الله ومراسم تأبين في مكتب الحزب بطهران

العالم - خاص بالعالم

الشارع الايراني خرج عن بكرة أبيه لينعى حامل راية المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، مؤكدا دعمه التام للمقاومة والمجاهدين في طريق مقارعة الاحتلال الصهيوني.

وقال احد المشاركين في التظاهرة، لمراسل قناة العالم: من مميزات محور المقاومة انها ستبقى قوية مهما وجهت لها الضربات حتى دحر الاحتلال الصهيوني.

وقالت امرأة مشاركة في التظاهرات، لمراسلنا: بالتـأكيد مع تنظيمات محور المقاومة وحزب الله سيكونون اكثر تماسكا واسرارا للانتقام لدم الشهيد السيد حسن نصر الله.

مراسم تابينية اقيمت في مكتب حزب الله اللبناني في العاصمة الايرانية طهران لاستشهاد الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وحضر هذه المراسم قادة ومسؤولو وممثلو فصائل محور المقاومة، حيث ادانوا بأشد العبارات العدوان الصهيوني الهمجي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي اسفر عن استشهاد السيد حسن نصر الله ورفاقه، واعتبروا ذلك عملا ارهابيا جبانا ومجزرة وجريمة نكراء تثبت مجددا دموية ووحشية الاحتلال الصهيوني المستهتر بكل القيم والاعراف والمواثيق الدولية.

وقال ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي، لمراسل العالم: نحن نقول بكل وضوح نحن على طريقنا سنواصل مواجهة الركب حتى التحرير وحتى تحرير الانسانية، لان اليوم يدرك هذا المجرم الوقح نتنياهو قاتل الاطفال بأنه في مرحلة تهديد وجودي لكيانه ولفكره، لذلك يقوم بما هو بعيد عن العرف الانساني والدبلوماسي، ونحن ان شاء الله له بالمرصاد ونحن هنا نعني ابناء المقاومة ابناء المنطقة واحرار العالم.

وقال السفير السوري في طهران لمراسلنا: بدون أي شك فقدان السيد نصر الله خسارة كبيرة لنا ولكننا نحن واثقون ان شاء الله بأن الحزب ومحور المقاومة مستمرون في العمل والجهاد من اجل تحقيق الاهداف الكبيرة التي استشهد من اجلها السيد حسن واستشهد من اجلها الكثير من الابطال.

هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال واغتيالاته لن تزيد المقاومة في لبنان وفي فلسطين الا اصرارا وتصميما بكل قوة وبسالة وكبرياء على المضي في درب الشهداء والسير على نهجهم وخطاهم ومواصلة طريق المقاومة والصمود حتى النصر ودحر الاحتلال.