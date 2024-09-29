الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام العدو: تقارير أولية عن سقوط صواريخ في منطقة حيفا

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :