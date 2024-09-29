الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني: دماء السيد نصر الله بشائر انتصار الحق على الباطل

وزير الخارجية الايراني: دماء السيد نصر الله بشائر انتصار الحق على الباطل
الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ان دماء "السيد حسن نصر الله" الامين العام لحزب الله، ستكون بشائر انتصار الحق على الباطل قطعا.

العالم - ايران

واضاف عراقجي، في منشور له على منصة "اكس" اليوم الاحد : لقد نال "السيد حسن نصر الله"، شرف قيادة اول جيش عربي يهزم الصهاينة.

وتابع : وهو الذي كان يحمل في سجله المشرف استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة من براثن العدو الصهيوني.

وكتب وزير الخارجية : وهو الذي سخر، في "حرب تموز"، من اسطورة "التكنولوجيا العسكرية الغربية التي لا تقهر".

واضاف : هو الذي استطاع، بكل اقتدار وعلى مدى 3 عقود، ان يقضّ مضجع الكيان الصهيوني الشرير.

واكمل وزير الخارجية : اليوم، حيث نال (السيد نصر الله) شرف الشهادة على طريق القدس، ستكون دماؤه بشائر انتصار الحق على الباطل قطعا.

روابط ذات صلة

الشعب الايراني يخرج لنعي الشهيد نصر الله ومراسم تأبين في مكتب الحزب بطهران

العميد وحيدي": لا يوجد أي منصب قيادي شاغر في حزب الله

بالفيديو.. حزب الله يدك مواقع الاحتلال في السماقة وشتولا