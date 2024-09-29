رسائل من تحت الأنقاض.. الاحتلال مازال يواصل مجازره في الضاحية والبقاع + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في الساعة 18:42 بتوقيت مكة المكرمة أشار الزميل حسين الفوعاني أن هجوما جويا واسع النطاق نفذه سلاح الجو الإسرائيلي بأسراب من الطائرات الحربية المقاتلة والمسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن 6 غارات نفذها سلاح الجو على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما لا توجد حصيلة أولية حول عدد الشهداء والجرحى، وآخر الغارات كان على المنطقة الواقعة بين الغبيري والشياح، إضافة إلى غارتان على تحويطة الغدير.

وبين أن: سحب الدخان نتيجة الضربات الإسرائيلية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت تتصاعد، وحتى الآن أيضا تحلق المسيرات على علو منخفض جدا جدا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد رأينا هذه المسيرات بأم العين.

وأكد قائلا: في هذه اللحظات هدوء حذر يسود هنا في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، والمسيرات لا تفارق الأجواء هنا.

ومن جانب آخر أكد أن البقاع يشهد اليوم حزاما ناريا عنيفا وكبيرا جدا جدا تنفذه الطائرات المسيرة والحربية الإسرائيلية، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي في البقاع الشمالي غارة على بلدة زبود بالقرب من بلدة العين، ما أسفر عن حدوث مجزرة حيث 17 مدنيا ارتقوا شهداء بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.

وأوضح أنه وبالإضافة إلى ذلك شنت طائرات العدو الصهيوني في البقاع الأوسط غارة عنيفة على بلدة علي نهري وكانت الحصيلة الأولية 6 شهداء و30 جريحا.

وبين أن: الأهالي والمدنيين الذين يقبعون تحت الركام كانوا قد أرسلوا تسجبلات صوتية يناشدون الفرق المختصة من الإسعاف والإغاثة من أجل اللجوء إليهم لإخراجهم من تحت الركام والأنقاض.

كما أكد أنه وفي صيدا في منطقة عين الدلب ارتكب العدو الصهيوني مجزرة كبيرة وكانت الحصيلة الأولية وفقا لمصادر وزارة الصحة 24 شهيدا و 29 جريحا.

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