خلال يومين.. استشهاد 14 مسعفا في لبنان بقصف اسرائيلي!

العالم - خاص بالعالم

قصف مستمر وغارات لا تتوقف على لبنان؛ لا تميز بين المدنيين ولا حتى الطواقم الطبية؛ حيث يشير المكتب الإعلامي في ​وزارة الصحة العامة​ إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تراكم في الأيام الأخيرة اعتداءاتها على المسعفين والمراكز الصحية، بدءا من استشهاد مسعفين خلال استهداف مركز ومستوصف الدفاع المدني في كل من بلدتي الطيبة وديرسريان في الجنوب، وصولا إلى إحداث أضرار كبيرة في مستشفى المرتضى في بعلبك، واخيرا استشهاد 4 مسعفين وجرح 4 بعد استهداف الإحتلال لمحيط مركزهم في طيردبا وحومين الفوقا في الجنوب.

ولفت بيان للوزارة، إلى أن مسلسل الاعتداءات هذا أدى إلى استشهاد 4 مسعفا في يومين، مشددا على أن وزارة الصحة العامة تشجب بأشد العبارات تكرار العدو الإسرائيلي لاعتداءاته على المراكز الصحية، التي تضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية.

وأحصت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية استشهاد أكثر من 1640 شخصا، بينما زاد عدد الجرحى عن 8400، فضلا عن عدد من المفقودين منذ بداية العدوان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة مناطق لبنانية، وتحديدا في القطاعين الشرقي والأوسط في الجنوب اللبناني.

وشنت طائرات الإحتلال الإسرائيلي، غارات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت منطقة الشويفات. كما أغارت على منطقة تحويطة الغدير مستهدفة أحد الأبنية، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة واحتراق سيارة بالقرب من المكان المستهدف.

واستهدفت الغارات الاسرائيلية أيضا مدينة بعلبك وقرى القضاء بسلسلة غارات عنيفة، ولم توفر المعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان.

وشن الطيران الاسرائيلي غارات على بلدات علي النهري وكفر زبد وجب جنين في البقاع أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية مستهدفا بلدة انصار، واتبعها بغارات على بنت جبيل، وبلدتي الطيري وحانين.

كذلك شن الطيران الطيران الحربي المعادي 3 غارات على مجرى نهر الليطاني خراج بلدة بلاط وغارة على بلدة مركبا وغارتين على بلدة الطيبة.

وتستمر طائرات الاحتلال في شن غارات همجية طالت عدة مدن وبلدات في الجنوب والبقاع الغربي والأوسط والشمالي.