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بالفيديو.. المقاومة العراقية تضرب بالصواريخ هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق انها ضربت فجر اليوم الأحد 29-9-2024 بواسطة الصواريخ هدفين منفصلين في الاراضي المحتلة، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق مساء الأحد:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 29-9-2024 بواسطة الصواريخ هدفين منفصلين في اراضينا المحتلة ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.


(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الأحد ٢٥ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ

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