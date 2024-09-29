الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 16 شهيدا و115 مصابا جراء غارات الاحتلال على مدينة صور

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :