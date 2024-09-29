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وزارة الصحة اللبنانية: 33 شهيدا و97 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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