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الصحة اللبنانية: 105 شهداء و359 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية يوم الأحد

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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