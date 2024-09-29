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طائرات الاحتلال تشن غارة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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