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حزب الله ينعى القائد الجهادي علي عبد المنعم كركي شهيدا على طريق القدس

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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