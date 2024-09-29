الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد شخصين في غارة للاحتلال على العاصمة اللبنانية بيروت

الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :