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إستشهاد 3 من منتسبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الغارة على بيروت

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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