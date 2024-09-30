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ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة عين الدلب شرقي صيدا إلى 40 شهيدا

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة شهداء مجزرة عين الدلب شرقي صيدا إلى أكثر من 40 شخصا، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة حتى اللحظة.

وقال مصدر في الدفاع المدني اللبناني "عدد شهداء مجزرة عين الدلب (شرق صيدا) ارتفع إلى أكثر من 40 شهيداً وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن عشرات المفقودين تحت الركام".

وبلدة عين الدلب التي تبعد أكثر من 50 كيلومترا عن أقرب نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة، كانت ملاذا لعشرات العائلات النازحة من بلدات قضاء صور والنبطية وجنوب لبنان.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية العائلات النازحة فيها دون مبرر.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية لبنانية باستشهاد 109 أشخاص وإصابة 364 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية.

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