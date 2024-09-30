"حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات مباشرة

وقالت المقاومة اللبنانية في بيانها: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:50 من فجر يوم الاثنين 30-09-‌‏2024 قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوع أعنف وأوسع عدوان على لبنان منذ بدء "حزب الله" عمليات اسناد للمقاومة في غزة قبل نحو عام، حيث يستهدف الحزب يوميا مواقع الاحتلال شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات.