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إستشهاد 31 شخصا في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الساعات الماضية

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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