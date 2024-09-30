عارف يدعو الدول الاسلامية لاتخاذ اجراءات عاجلة لدعم لبنان وفلسطين

العالم - ايران

وقدم عارف الذي كان يتحدث هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، التعازي للبنان حكومة وشعبا باستشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقال عارف ان الكيان الصهيوني هو المسؤول عن هذه الجريمة ويجب ان يتحمل المسؤولية مؤكدا ان الصهاينة سينالون عقابهم على جرائمهم هذه.

وانتقد عجز الاوساط الدولية خاصة مجلس الامن الدولي في النظر العاجل والمؤثر بازمة لبنان وغزة ووقفها قائلا انه آن اوان ان تتقيد جميع الدول والاوساط الدولية بتنفيذ القانون والامن والسلام، لا سيما التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية للتوصل الى آليات عملية واتخاذ اجراءات مؤثرة وعاجلة لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني ومواجهة الجرائم الواسعة والممنهجة للكيان المحتل.

واضاف انه في الظروف الكارثية التي تتغنى فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها بحقوق الانسان وتساند عمليا اجراءات الكيان المجرم، فانه يجب استخدام كافة الطاقات السياسية والدبلوماسية لزيادة الضغط على اسرائيل بهدف وقف هجماتها البربرية على المدنيين والمراكز المدنية، معلنا جهوزية ايران في هذا الخصوص.

واثنى النائب الاول لرئيس الجمهورية على المواقف المبدئية للحكومة اللبنانية معربا عن ثقته بان الحكومة اللبنانية ستستخدم كل امكاناتها الاقليمية والدولية لتوثيق هذه الجريمة لدى الامم المتحدة والتنديد الواسع بها وتكريم مكانة الامين العام الشهيد لحزب الله، قائلا: نحن سنكون الى جانبكم في هذا المجال.

واكد عارف ان التطورات الاخيرة في لبنان لا يجب ان تؤدي الى الغفلة عن تطورات فلسطين وغزة، قائلا ان من الضروري الوقف الفوري للحرب والانسحاب التام لجنود الاحتلال من غزة فضلا عن الاهتمام بحماية القدس الشريف والمسجد الاقصى امام تجاوزات الصهاينة وان يحتل ذلك مركز الصدارة.

واكد استعداد ايران لتقديم اي دعم سياسي واقتصادي مشددا على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان في جميع الابعاد السياسية والاقتصادية والثقافية.

اما رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي فقد شكر دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان حكومة وشعبا وقال ان لبنان حزين على استشهاد السيد حسن نصر الله، وان جميع اللبنانيين يثنون على الشخصية العالمة والمواقف المعقولة للشهيد وفقدانه يعد خسارة كبرى للبنان.

واشاد ميقاتي بمواقف الرئيس مسعود بزشكيان والحكومة والشعب في ايران وقال ان هذا الدعم يظهر اهتمام ايران الجاد بلبنان.