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بابا الفاتيكان: الغارات الاسرائيلية على لبنان تتجاوز الاخلاق وادعو لوقف العنف في الشرق الاوسط

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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