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هاآرتس العبرية: نتنياهو فقد الاهتمام تماما بملف الاسرى في قطاع غزة ويحيى السنوار هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إتمام صفقة الاسرى

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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