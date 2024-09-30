الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة تزامنا مع اطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال

الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :