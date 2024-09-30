قصف مقر السفير الإماراتي بالخرطوم

العالم-الإمارات

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الاعتداء تم باستخدام طائرة تابعة للجيش السوداني، وأدى لوقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

وطالبت الإمارات القوات المسلحة السودانية بتحمل المسؤولية كاملة عن العمل الذي وصفته بـ"الجبان".

كما أكدت أنها ستقدم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والجامعة العربية على هذا الاعتداء الذي يمثل "انتهاكا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل بحرمة المباني الدبلوماسي".

وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم العمل الدبلوماسي.

واندلعت الحرب بالسودان في أبريل/ نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب الخلاف بخصوص انتقال البلاد إلى انتخابات حرة.

وكان السفير الاماراتي غادر السودان بعد تصاعد الازمة في هذا البلد، كما انهى عدد كبير من حرسه الشخصي تواجدهم في بورتسودان هذا الشهر وغادروا البلاد لكن السفارة لم تغلق ابوابها.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. كما تلوح مجاعة في الأفق وفر نحو 8 ملايين شخص من منازلهم.